Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar fırtınası!

Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanında 3-0'lık galibiyetle moral depolayan Fenerbahçe'de tüm gözler Sadık Çiftpınar'a döndü. Novak ve Caner Erkin'in yokluğunda teknik heyet tarafından sol bekte görevlendirilen Sadık, maç boyunca gösterdiği performansla tam not aldı.



Novak'ı son ana kadar bekleyen ancak sakatlığıyla hemen plan değişikliğine giden teknik heyette, böylesine kritik bir süreçte hem mücadelesi hem de hırsıyla Sadık'ın sorumluluğu yerine getirebileceği konusunda birleşildi. Novak'ın olmayacağı kesinleşince hemen bir durum değerlendirmesi yaparak Sadık Çiftpınar'ı daha önce hiç sol bek oynamamasına karşın öne çıkaran teknik heyetin, 'Mücadelesi yeter. Hırslı, mücadeleci ve çalışkan bir futbolcu, fizik olarak da en hazır isimlerden biri" görüşünde hemfikir olduğu belirtildi. Oyun genelinde de hem stoperlere destek veren hem de hücuma dahi çıkan Sadık, özellikle Kasımpaşa'nın kanattaki yıldız isimlerini durdurdu. Önce Yusuf Erdoğan kanat değiştirmek zorunda kaldı ardından Anıl Koç 46'da oyundan alındı.



Herkes konuştu



Öğrencisini Yeni Malatyaspor'dan da tanıyan teknik direktör Erol Bulut başta olmak üzere yardımcı antrenör Volkan Demirel ve tüm ekip, 28 yaşındaki savunmacıya destek verdi. Sadık'a hem moral aşılayan hem de eski bir sol bek olduğu için yapması gereken püf noktaları anlatan Erol Bulut, büyük bir motivasyon sağladı. 3-0'lık galibiyet sonrasında da başarılı performansı için Sadık'ı ilk tebrik eden isim Bulut oldu.



Yardımcı antrenörler Volkan Demirel ve Mehmet Yozgatlı da deneyimli futbolcuya yakın ilgi göstererek hem maç öncesi hem de maç sonrasında yanında oldu. Takım arkadaşlarının da tebriklerini alan Sadık'ı kutlayanlar arasında sportif direktör Emre Belözoğlu ile idari koordinatör Selçuk Şahin de vardı.



Her zaman hazır



2018-19 sezonu devre arasında Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye gelen Sadık Çiftpınar, her zaman istekli ve hazır görüntüsüyle takdir topladı. 400 bin euro gibi son 2 yıldaki 47 transfer arasında en az bonservis ödenen oyuncu olan Sadık, fedakarlıkları ve mücadelesiyle hep örnek oldu.



Geldiği günden bu yana yedek kaldığında, kadroya giremediğinde ve her görev verildiğinde itiraz etmeden yerine getiren tecrübeli savunmacı, esas alkışı geçen yıl toplamıştı. Falette'nin lisansının çıkması için ücretinden kısan ve bunu kendi isteğiyle dile getiren Sadık, alkış almıştı.