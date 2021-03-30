Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat edildi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar ameliyat edildi.
Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun bel fıtığı ameliyatı geçirdiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"Oyuncumuz Sadık Çiftpınar bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Tedavisine başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun bel fıtığı ameliyatı geçirdiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"Oyuncumuz Sadık Çiftpınar bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Tedavisine başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."