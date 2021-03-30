Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat edildi!

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın ameliyat edildiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat edildi!
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30 Mart 2021 18:17
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar ameliyat edildi.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun bel fıtığı ameliyatı geçirdiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Oyuncumuz Sadık Çiftpınar bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Tedavisine başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



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