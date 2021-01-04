Fenerbahçe'de sıkışık trafiğe Erol Bulut önlemi

F.Bahçe Teknik Direktörü, ocak ayında ortalama 3 günde 1 maç oynayacak futbolcularını adale sakatlıklarından korumak amacıyla özel bir çalışma programı uygulayacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sıkışık trafiğe Erol Bulut önlemi
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04 Ocak 2021 09:01
Fenerbahçe'de teknik heyet, yoğun maç trafiğini hasarsız geçmek için özel önlemler aldı.

Ocak ayında ortalama 3 günde 1 maça çıkacak olan futbolcuları adale sakatlıklarına karşı korumak amacıyla, kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun görüşleri doğrultusunda özel bir antrenman programı hazırlandı. Bu çerçevede, geçtiğimiz günlerde Novak, Gökhan, Lemos ve Sosa'ya uygulandığı gibi, ağrı hisseden oyunculara aşırı yükleme yapılmayacak. Sakatlık endişesi yaşayanlar salon idmanları, yenileme, düz koşu ve 5'e 2 çalışmaları ile yetinecek.

FUTBOLCULAR UYARILDI

Bu arada teknik direktör Erol Bulut, futbolcularını uyararak özel hayatlarına daha fazla dikkat etmelerini istedi. Ligde Covid-19 salgınından en az etkilenen takım olduklarını, bunun da disiplin ve özverinin bir sonucu olduğunu belirten Bulut, bu titizliklerini sezon sonuna dek sürdürmeleri gerektiğini söyledi.


 



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