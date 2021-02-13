Fenerbahçe'de rüya orta saha Trabzon'da sahada

Fenerbahçe taraftarının günlerdir beklediği müjdeli haber geldi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de rüya orta saha Trabzon'da sahada
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13 Şubat 2021 10:11
F.Bahçe'de Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Dimitrios Pelkas'tan oluşan 'rüya orta saha' kurgusu büyük olasılıkla 28 Şubat'taki Trabzon maçında sahne alacak.

Kupadaki Başakşehir sınavında 80 dakikanın üzerinde oynayıp kondisyonunu iyileştirdiği gözlenen Mesut'un yanı sıra perşembe günü koşu ve bireysel saha çalışmalarına başlayan İrfan Can ile Pelkas'ın 21 Şubat'taki Göztepe maçında ikinci yarıda görev alıp, Trabzon'da tam kapasiteyle sahada olmaları bekleniyor.

GUSTAVO'NUN GÖREVİ OZAN'A

İki hafta daha forma giyemeyecek Gustavo'nun Trabzon maçına yetiştirilmesi için çalışılıyor. Sakat ayağına yükleme yapmadan çalışmalarını sürdürdüğü de öğrenildi. Alternatifi bulunmayan tek isim olan Gustavo'nun bölgesinde yine Ozan Tufan görev yapacak.  



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