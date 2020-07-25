Fenerbahçe'de rota Smolov

Vedat Muriqi ile yolların ayrılması ihtimali için yeni bir golcü arayışında olan Fenerbahçe için Rus basınından bir iddia geldi.

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Fenerbahçe'de rota Smolov
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25 Temmuz 2020 11:20
Vedat Muriqi'ye gelen teklifler nedeniyle forvet arayışlarına hız veren Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi.

Rus basınına göre Sarı-Lacivertliler, Fedor Smolov'la ilgileniyor. Bonservisi Lokomotiv Moskova'da olan 30 yaşındaki futbolcu sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Celta Vigo formasını giydi.

Celta Vigo'da 14 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.



 


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