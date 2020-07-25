Fenerbahçe'de rota Smolov

Vedat Muriqi'ye gelen teklifler nedeniyle forvet arayışlarına hız veren Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi.
Rus basınına göre Sarı-Lacivertliler, Fedor Smolov'la ilgileniyor. Bonservisi Lokomotiv Moskova'da olan 30 yaşındaki futbolcu sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Celta Vigo formasını giydi.
Celta Vigo'da 14 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.
Rus basınına göre Sarı-Lacivertliler, Fedor Smolov'la ilgileniyor. Bonservisi Lokomotiv Moskova'da olan 30 yaşındaki futbolcu sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Celta Vigo formasını giydi.
Celta Vigo'da 14 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.