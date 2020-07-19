Fenerbahçe'de Rodrigues yine yedek

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Garry Rodrigues, Beşiktaş karşısında da maça yedek kulübesinde başladı.



Sarı-lacivertlilerin ligin 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rodrigues, daha sonra ilk 11'de görev alamadı.



Göztepe mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyen Rodrigues, Gençlerbirliği karşılaşmasında yedek soyunmuştu.



Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçına da yedek başlayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de görevlendirilmedi.



- Tolga Ciğerci 4 maç sonra 11'de



Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, ligde 4 maç sonra ilk 11'de yer aldı.



Tolga, yaşadığı sakatlık sebebiyle 3 maçı kaçırmış ve geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında son bölümde forma giymişti.



28 yaşındaki futbolcu, son olarak ligin 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanında ilk 11'de görevlendirilmişti.



