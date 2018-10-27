Fenerbahçe'de Ranocchia sesleri!

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren ve en az 2 takviye yapmayı planlayansürpriz bir teklif geldi.Menajerler, sezon sonunda İtalyan devi Inter ile sözleşmesi bitecek olan Andrea Ranocciha'yı F.Bahçe'ye teklif ettiler. Yönetim kabul ederse Ranocchia ocakta takıma katılacak.Inter'de ilk 11'de kendisine yer bulmakta zorlanan Ranocchia, yine de İtalya Ligi Serie A'nın en kaliteli stoperlerinden biri olarak kabul ediliyor. 30 yaşındaki Ranocchia, 1.95 boyuyla da dikkat çekiyor.Ranocchia'nın sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için bonservis ücretinin son derece cüzi bir rakam olacağı ifade ediliyor. İtalyan stopere de 2.5 ile 3 milyon Euro arasında bir ücret teklif edilecek.21 kez giydiği İtalyan Milli Takım formasına yeniden kavuşmak isteyen Ranocciha direkt oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. İtalyan stoperin F.Bahçe'ye sıcak baktığı gelen haberler arasında..