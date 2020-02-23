Fenerbahçe'de Rami'nin ayrılık nedeni belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılarak FC Sochi'ye transfer olan Adil Rami'nin veda nedeni netleşti.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de Rami'nin ayrılık nedeni belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2020 11:26
Danimarkalı defans oyuncusu Matias Zanka'nın ardından Adil Rami de Fenerbahçe'ye veda etti. Sabah'ta yer alan habere göre iki oyuncunun da ayrılıktaki gerekçesi; EURO 2020'de oynayabilmek için düzenli forma giyecekleri bir takıma gitmekti.

Rusya'da transfer döneminin açık olmasından faydalanan 34 yaşındaki Rami, Fransa Milli Takımı'na seçilme umuduyla Soçi'nin yolunu tuttu. Zanka ise devre arasında Almanya ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a gitmişti.

Lisansı dondurulan Sadık dışında teknik direktör Ersun Yanal'ın elinde Serdar Aziz ve Simon Falette kaldı. Jailson-Serdar'a bir şey olursa, alternatif ligde henüz süre alamayan Falette olacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için