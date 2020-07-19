Fenerbahçe'de Ramazan Civelek planı

TFF'nın yabancı kararı sonrası kulüpler yerli oyuncu havuzlarını genişletmeye başladılar. Fenerbahçe de bu kapsamda eski oyuncularına gözü çevirmiş durumda.



Sarı-lacivertli ekibin Karagümrük'e gönderdiği sağ bek Ramazan Civelek'i sözleşmedeki opsiyon hakkını kullanarak geri alacağı belirtiliyor.



Başkan Ali Koç'un bu sezon 27 maçta 5 gol, 9 asistlik bir performans sergileyen Ramazan için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme yaptığı iddia edildi



