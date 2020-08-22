Fenerbahçe'de rakip Fatih Karagümrük

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı ile ikinci hazırlık karşılaşmasında boy gösterecek. Sarı Lacivertliler, Süper Lig'e bu yıl çıkan konuk ekibi Topuk yaylasında ağırlayacak. Teknik Direktör Erol Bulut'un yeni sezon öncesi yeni transferleri ve takımı test edeceği Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı, canlı olarak takip edilebilecek

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de rakip Fatih Karagümrük
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22 Ağustos 2020 12:25
Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında bugün Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak. Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını İstanbulspor ile oynamış ve Serdar Aziz, Vedat Muriç, Alper Potuk ile Mevlüt Erdinç'in attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrılmıştı.

Filip Novak ve Mame Thiam'ın da Fenerbahçe formasını ilk kez Karagümrük'e karşı giymesi bekleniyor. Topuk Yaylası kampı'nda ilk hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut, oyuncularını analiz etme açısından önemli bir fırsat yakalamış olacak.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin Youtube kanalından naklen yayınlanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor. Fenerbahçe'nin açıklamasına göre maç, Fenerbahçe Youtube 'Katıl'dan canlı yayınlanacak.

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