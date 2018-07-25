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Fenerbahçe'de Rafinha seferberliği!

Orta alana kaliteli bir 8 numara almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Rafinha'nın kiralanması için kesenin ağzını açtı.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de Rafinha seferberliği!
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25 Temmuz 2018 05:27
Hazırlık maçlarında Eljif Elmas'ın sergilediği müthiş performansa rağmen 8 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de tüm gözler Rafinha'da... Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Cocu'nun takımda görmek istediği Brezilyalı yıldız için seferberlik ilan etti.

BÜYÜK ÇABA HARCIYORLAR

İspanyol basınına da yansıyan haberlere göre Barcelona kulübü, Rafinya'yı bonservisiyle göndermek istiyor. Ancak Fenerbahçe, Sambacı'yı kiralamak için büyük bir çaba harcıyor.

COMOLLI İLE GÖRÜŞME YAPTI

Geçen sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Rafinha'nın Comolli ile görüştüğü belirtiliyor. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında..

AİLECEK FUTBOLCULAR!

Bayern Münihli Thiago'nun kardeşi ve Brezilyalı eski futbolcu Mazinho'nun oğlu olan Rafinha, Barcelona altyapısında yetişti. Genç yıldız orta alanın yanı sıra sağ kanatta da oynuyor.

INTER ONDAN VAZGEÇMEDİ

İtalyan devi Inter geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Rafinha için Barça'ya 20 milyon Euro'luk teklif yaptı. İspanyol basınına göre Barcelona 35 milyon Euro istedi. Ancak Inter'in transfer ısrarı sürüyor..



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