Fenerbahçe'de Rafinha seferberliği!

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Hazırlık maçlarında Eljif Elmas'ın sergilediği müthiş performansa rağmen 8 numara transferi için çalışmalarını sürdürentüm gözler... Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Cocu'nun takımda görmek istediği Brezilyalı yıldız için seferberlik ilan etti.İspanyol basınına da yansıyan haberlere göre Barcelona kulübü, Rafinya'yı bonservisiyle göndermek istiyor. Ancak Fenerbahçe, Sambacı'yı kiralamak için büyük bir çaba harcıyor.Geçen sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Rafinha'nın Comolli ile görüştüğü belirtiliyor. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında..Bayern Münihli Thiago'nun kardeşi ve Brezilyalı eski futbolcu Mazinho'nun oğlu olan Rafinha, Barcelona altyapısında yetişti. Genç yıldız orta alanın yanı sıra sağ kanatta da oynuyor.İtalyan devi Inter geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Rafinha için Barça'ya 20 milyon Euro'luk teklif yaptı. İspanyol basınına göre Barcelona 35 milyon Euro istedi. Ancak Inter'in transfer ısrarı sürüyor..