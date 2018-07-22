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Fenerbahçe'de Rafinha için hedef 2 Ağustos

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi için 2 Ağustos'a kadar bildirilecek kadroda Barcelona'nın yıldız ismi Rafinha'nın da olması için Katalan kulübünden yanıt bekliyor.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de Rafinha için hedef 2 Ağustos
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22 Temmuz 2018 06:01
Fenerbahçeli taraftarların merakla takip ettiği transfer iddialarında ilk sırayı Barcelona'nın yıldızı Rafinha alıyor.

Teknik direktör Phillip Cocu'nun raporuna göre transfer hamleleri gerçekleştiren sportif direktör Damien Comolli, İspanya'ya giderek Rafinha için Barcelona ile pazarlıkları sürdürüyor.

Geçen sezon Barcelona'da bir maç oynayıp ikinci devreyi İnter'de geçiren orta saha oyuncusu Katalan kulübünün kadrosunda düşünülmüyor.

Bu gelişme üzerine Comolli, 25 yaşındaki yıldızın bir yıllık kiralanması önerisiyle masaya oturdu.

İspanyol ekibinden aldığı 2 milyon Euro önerilecek oyuncu için Katalan kulübünden en kısa sürede karar vermeleri istendi.

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi 2 Ağustos'a kadar UEFA'ya oyuncu listesinin verilmesi gerekiyor.

 


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