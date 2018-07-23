Fenerbahçe'de PSV modeli kapıda!

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Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven ile 4 yılda 3 şampiyonluk yaşayan ve her fırsatta PSV modelinitaşımak istediğini söyleyen Teknik Direktör, Feyenoord maçında bu hedefe yürüdüğünü gösterdi.PSV modelinin en önemli ayağını, genç ve dinamik bir takım ortaya çıkarmak oluşturuyor. Hollandalı çalıştırıcı PSV'de her sezon mutlaka 2-3 genç oyuncuyu ilk 11'in değişilmez ismi yapmayı başarmıştı.Feyenoord karşısındaki sarı-lacivertlilerde ilk 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki Eljif Elmas ve 21 yaşındaki Barış Alıcı başarılı bir performans sergiledi.Sonradan oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, Serhat Kot, Samed Karakoç ve Yiğithan Güveli gibi isimler de fırsat verildiğinde önemli birer alternatif olacaklarını gösterdi.