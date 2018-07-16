Fenerbahçe'de PSV Eindhoven modeli

Forma şansları yüksek

Phillip Cocu, PSV'nin başına geçtiğinde elinde 23 yaş ortalamalı bir kadro vardı. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'de bunun tam tersi bir tabloyla karşılaştı.Ancak bu durum kısa sürede değişti. Sarı-Lacivertliler, hem yaptığı transferler hem de altyapıdan gelen oyuncularla birlikte hızla gençleşiyor.Cocu'nun elinde şu anda 23 yaş ve altı tam 8 futbolcu bulunuyor. Altınordu'dan gelen kaleci Berke Özer ve NEC'ten transfer edilen 10 numara Ferdi Kadıoğlu ile geçtiğimiz sezon takıma katılan Eljif Elmas, 18 yaşında!Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı ise 21 yaşında. Cocu'nun elinde altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtkein (19), forvet Ahmethan Köse (21) ve stoper Yiğithan Güveli (20) de bulunuyor.3 yıl önce Bursaspor'dan transfer edilen, geçtiğimiz sezon kadro dışı kaldığı için takıma katkı sağlayamayan ancak Cocu'yla birlikte yeni bir şans elde eden Ozan Tufan da adını uzun süre önce duyurmuş olsa da henüz 23 yaşında. Hollandalı teknik adamın, bu oyuncuların büyük çoğunluğuna bu sezon A takımda şans vermesi bekleniyor.