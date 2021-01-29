Fenerbahçe'de Premier Lig rüzgarı!

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Osayi Samuel transferleriyle birlikte Premier Lig tecrübesi olan oyuncuların sayısı arttı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Premier Lig rüzgarı!
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29 Ocak 2021 09:20
Mesut Özil ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de hücum hattındaki futbolcular Premier Lig kariyerleriyle dikkat çekiyor.

Burada forma giymiş dört futbolcusu olan sarı-lacivertlilerde Samatta, Valencia, Cisse ve Mesut Özil bu ligde toplamda 390 maça çıkarken, 82 gol attı ve 76 gol pası vermeyi başardı.

Mesut, Arsenal'de 184 maçta 33 gol, 58 asistle oynarken, Papiss Cisse ise Newcastle'da 117 maçta 37 gol atıp, 10 asist yapmayı başarmıştı.

West Ham ve Everton formalarıyla boy gösteren Valencia 75 maçta 11 gol atıp, 8 asist yaparken, Samatta da Aston Villa ile 14 maça çıkabilmiş, 1 gol kaydetmişti. Yeni transfer Osayi ise Championship'te 103 maçta 11 gol atıp, 13 asist yaptı.



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