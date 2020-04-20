Fenerbahçe'de planlamaları Volkan yapıyor

Fenerbahçe yeni teknik adamını bulmuş değil. Futbolcular evden çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da liglerin başlama tarihi açıklandıktan sonra yapılacak çalışma programı hazırlanıyor. Bu konuda sorumluluk Volkan Demirel'de.Genç antrenör, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız ile birlikte; uzun süren aranın ardından takımı kısa sürede lige hazır hale getirmek için titizlikle antrenman takvimini hazırlıyor.