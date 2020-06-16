Fenerbahçe'de plan; "Sörloth'u durdur, turu geç"

Fenerbahçe'de rövanş planı, ligde 2-1 kaybedilen Trabzonspor maçı üzerinden kuruldu: Hem lig hem kupada Norveçli golcünün büyük sorun olduğunu hatırlatan teknik heyet, "Sörloth etkisiz hale gelirse Trabzonspor'un hücum gücü ortadan kalkar" uyarısı yaptı

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de plan; 'Sörloth'u durdur, turu geç'
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16 Haziran 2020 09:41
Fenerbahçe teknik heyeti, Trabzonspor'a Akyazı'da 2-1 kaybedilen lig maçının analiz videosunu izleyerek kupa rövanşına hazırlandı.

Teknik heyet ve Kaptan Emre Belözoğlu takıma yaptıkları konuşmalarda "O maçı 2-1 mağlup bitirmemize rağmen mükemmel bir oyun oynamıştık. Birçok pozisyondan faydalanamadık" dedi. Antrenörler ve Kaptan, "Bu kez durum farklı. Artık daha konsantre ve kendi sahamızdayız. Sakin kalarak istediğimiz sonucu elde edeceğiz. Aynı oyunu oynar, pozisyonları değerlendirirsek final bizim olur" ifadelerini kullandılar.

VEDAT HAVA TOPLARIYLA BESLENECEK

Savunma oyuncuları Sörloth'un durdurulması halinde bordo-mavililerin hücum gücünün ortadan kalkacağı yönünde uyarıldı.

Teknik heyet, "Sörloth'un ceza sahasında topla buluşma sayısını en aza indirmek zorundayız. Hem ligde hem kupadaki maçta bize sorun çıkaran tek isim oydu. Onun atacağı adıma dahi dikkat edeceğiz" dediler.

Fenerbahçe teknik heyeti, orta alan ve hücum bölgesinde rakibe üstünlük kurulacağına inanıyor. Özellikle Vedat'ın havadan istediği topları alması halinde kupada finalin geleceğinden bir hayli eminler.





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