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Fenerbahçe'de Persie ve Fernandao kararı!

Yönetim, devre arasında iki golcüsüyle yollarını ayırıyor. Fernandao ve Van Persie teknik heyetin planlarında kesinlikle yer almıyor.

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'de Persie ve Fernandao kararı!
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21 Aralık 2017 06:23
Yönetim, devre arasında iki golcüsüyle yollarını ayırıyor. Fernandao ve Van Persie teknik heyetin planlarında kesinlikle yer almıyor.

İki sezon önce bu iki isim arasında ciddi bir rekabet söz konusu olmuştu. Hatta ikili arasında da soğuk rüzgarlar esmişti. Gelinen noktada ise artık ikisi de kadroda düşünülmüyor.

Takımın yeni golcüsü Jannsen olurken, Soldado ise ikinci golcü durumunda.

Bu iki futbolcunun yokluğunda sarı-lacivertliler Fernandao ve Van Persie'yi kullanmadan da sahaya çıkıp galibiyet almayı başarmıştı.

Gerek performans, gerekse de yabancı kontenjanında yer açmak için bu iki isim gözden çıkarıldı.

Van Persie, LA Galaxy takımıyla prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe ile anlaşılması durumunda Hollandalı futbolcu takımdan ayrılacak. Ancak bu transferden kulübün bonservis geliri elde etmesi zor. Fernandao'ya ise Brezilya kulüpleri talip. Devre arasında golcü futbolcunun ülkesine dönmesi bekleniyor.



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