Fenerbahçe'de Perotti son idmana katılmadı

Fenerbahçe'de Türkiye Kupası maçı öncesi yapılan son idmanda Perotti yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Perotti son idmana katılmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2020 21:23
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Sivas Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. 

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Diego Perotti bağırsak enfeksiyonu nedeniyle yer almadı.

Gökhan Gönül, Harun Tekin, Tolga Ciğerci ve Nazım Sangare'nin ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı. 

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi. Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Fenerbahçe ile Sivas Belediyespor yarın saat 21.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için