Fenerbahçe'de Perotti kaç maç kaçıracak?

Fenerbahçe'de yeni transferlerden sakatlığı bulunan Perotti'nin ne zaman siftah yapacağı merak konusu. İşte teknik ekinin Perotti kararı...

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Fenerbahçe'de Perotti kaç maç kaçıracak?
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17 Ekim 2020 12:02
Fenerbahçe'de teknik ekip Perotti'yi riske etmeme kararı aldı.

Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını kaçıracak olan Perotti, milli aradan sonra Gençlerbirliği maçında hazır olacak.

Sarı-lacivertli takımda teknik heyet, Perotti ile ilgili erken bir karar alarak, olumsuz tablo ile karşılaşmak istemiyor.



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