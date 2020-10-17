Fenerbahçe'de Perotti kaç maç kaçıracak?

Fenerbahçe'de teknik ekip Perotti'yi riske etmeme kararı aldı.



Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını kaçıracak olan Perotti, milli aradan sonra Gençlerbirliği maçında hazır olacak.



Sarı-lacivertli takımda teknik heyet, Perotti ile ilgili erken bir karar alarak, olumsuz tablo ile karşılaşmak istemiyor.



