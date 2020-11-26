Fenerbahçe'nin 5-1 kazandığı Gençlerbirliği maçının yıldızı olan Diego Perotti, derbi öncesinde bağırsak sıkıntısı çekiyor.



Karın ağrıları devam eden 32 yaşındaki oyuncu, sürekli serum tedavisi görüyor. Arjantinlinin durumunun iyiye gittiği, bugün yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışacağı bildirildi.



Diego Perotti'nin pazar günkü Beşiktaş maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı ifade edildi.



Ancak her ihtimale karşılık, Perotti'nin bünyesinin zayıflamaması adına kendisine serum takviyesinin yapılmaya devam edileceği kaydedildi.



