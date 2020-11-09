Fenerbahçe'de Perotti balsız arı!

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında kader adamlarından olan Diego Perotti, Konyaspor maçında beklentileri karşılayamadı.
Diego Perotti de rakibin katı savunmasını açamadı. Konyaspor karşısında devrede oyuna giren Arjantinli yıldız, 7 kez rakip ceza sahasında topla buluşsa da (Enner Valencia ile birlikte en çok bunu başaran isim) gol ve asist üretemedi.
Arjantinli futbolcunun çektiği 3 şut çerçeveyi bulmadı. Perotti, geçen hafta Antalya'da ise oyuna girdikten sonra kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirip galibiyeti getiren isim olmuştu.
Diego Perotti de rakibin katı savunmasını açamadı. Konyaspor karşısında devrede oyuna giren Arjantinli yıldız, 7 kez rakip ceza sahasında topla buluşsa da (Enner Valencia ile birlikte en çok bunu başaran isim) gol ve asist üretemedi.
Arjantinli futbolcunun çektiği 3 şut çerçeveyi bulmadı. Perotti, geçen hafta Antalya'da ise oyuna girdikten sonra kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirip galibiyeti getiren isim olmuştu.