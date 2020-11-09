Fenerbahçe'de Perotti balsız arı!

Fenerbahçe'nin yeni isimlerinden Diego Perotti henüz gol ve asist katkısı yapamadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Perotti balsız arı!
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09 Kasım 2020 10:05
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında kader adamlarından olan Diego Perotti, Konyaspor maçında beklentileri karşılayamadı.

Diego Perotti de rakibin katı savunmasını açamadı. Konyaspor karşısında devrede oyuna giren Arjantinli yıldız, 7 kez rakip ceza sahasında topla buluşsa da (Enner Valencia ile birlikte en çok bunu başaran isim) gol ve asist üretemedi.

Arjantinli futbolcunun çektiği 3 şut çerçeveyi bulmadı. Perotti, geçen hafta Antalya'da ise oyuna girdikten sonra kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirip galibiyeti getiren isim olmuştu.



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