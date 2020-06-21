Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 25. dakikada penaltı bekledi.Bu dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda ceza sahasında topla buluşan Muriqi, Quaresma ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Kosovalı oyuncu maçın hakemine baktı ancak pozisyon devam etti.Pozisyonla ilgili VAR odasından da "izleme" önerisi gelmedi.