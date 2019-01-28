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Fenerbahçe'de penaltı için VAR tartışması

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında Mehmet Ekici'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Ali Palabıyık, pozisyonu VAR'dan izledi ve penaltı kararı vermedi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de penaltı için VAR tartışması
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28 Ocak 2019 21:33
Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçının 58. dakikasında penaltı tartışmaları yaşandı.

Sol kanattan hızla ceza alanına giren Mehmet Ekici, Chebake ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe futbolcuları, yoğun şekilde penaltı itirazlarında bulunurken hakem Ali Palabıyık, oyunu durdurup pozisyonu VAR'dan izledi.

Pozisyonun tekrarını izleyen Palabıyık, 'devam' kararı verdi ve maç kaldığı yerden devam etti.

BU KEZ PENALTI KARARI

63. dakikada ise Nabil Dirar, ceza sahasının içinde yerde kaldı ve Ali Palabıyık, tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan tekrar pozisyonu inceleyen hakem, kararını değiştirmedi. Topun başına geçen Mehmet Ekici'nin vuruşunu ise Farnolle kurtardı.



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