Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında hastaneye kaldırıldı.80. dakikada hava topu mücadelesinde Skubic ile korkutucu şekilde çarpışan Yunan oyuncu, bir süre yerde hareketsiz kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından da oyuna devam edemeyen 27 yaşındaki oyuncu, sedyeyle kenara alındı. Boyunluk takılan Pelkas, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Pelkas'ın yerine oyuna Samatta dahil oldu.Pelkas'ın durumunu değerlendiren Fenerbahçe Doktoru Burak Kunduracıoğlu, "dedi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Pelkas'ın durumuyla ilgili, "Pelkas bilincini kaybetmişti ama şu anda iyi haberi geldi." ifadelerini kullandı.