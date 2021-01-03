Fenerbahçe'de Pelkas'a özel uyarı

Fenerbahçe'de bu hafta forma giyecek olan Dimitris Pelkas'a topsuz oyun vurgusu yapıldı.

Abone Ol
Fenerbahçe'de Pelkas'a özel uyarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2021 11:53
Fenerbahçe teknik heyeti, cezası bitip ilk 11'e dönecek olan Dimitris Pelkas ile özel bir görüşme yaptı.

Yunan futbolcuya Kasımpaşa karşısında takım savunmasını aksatmaması uyarısında bulunuldu. Pelkas'a sadece topla değil topsuz oyunda da takım arkadaşlarıyla birlikte hareket etmesi vurgulanırken, bu kritik dönemde sorumluluk alarak takıma da daha çok katkı vermesi gerektiğinin altı çizildi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için