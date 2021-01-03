Fenerbahçe teknik heyeti, cezası bitip ilk 11'e dönecek olan Dimitris Pelkas ile özel bir görüşme yaptı.Yunan futbolcuya Kasımpaşa karşısında takım savunmasını aksatmaması uyarısında bulunuldu. Pelkas'a sadece topla değil topsuz oyunda da takım arkadaşlarıyla birlikte hareket etmesi vurgulanırken, bu kritik dönemde sorumluluk alarak takıma da daha çok katkı vermesi gerektiğinin altı çizildi.