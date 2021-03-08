Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında hastaneye kaldırıldı.80. dakikadahava topu mücadelesinde Skubic ile korkutucu şekilde çarpışan Yunan oyuncu, bir süre yerde hareketsiz kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından da oyuna devam edemeyen 27 yaşındaki oyuncu, sedyeyle kenara alındı.Boyunluk takılan Pelkas, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Pelkas'ın yerine oyuna Samatta dahil oldu.Dimitris Pelkas'ın bilincinin ve şuurunun açık olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.