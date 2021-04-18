Fenerbahçe'de Pelkas, Alex'i yakalıyor!

Dimitrios Pelkas bu sezon Süper Lig'de 10 deplasman golüne doğrudan katkı sağlarken (5 gol & 5 asist), Fenerbahçe formasıyla bir sezonda 10+ dış saha golünde pay sahibi olan son isim 2010/11'de Alex de Souza'ydı (13 gol & 9 asist).
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana 27 maça çıkan Pelkas, sarı-lacivertli forma altında da 15 gole (7 gol, 8 asist) direkt etki ederek takımın en verimli futbolcusu oldu.
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana 27 maça çıkan Pelkas, sarı-lacivertli forma altında da 15 gole (7 gol, 8 asist) direkt etki ederek takımın en verimli futbolcusu oldu.
PELKAS🔵
🔥27 maç
🔥7 gol
🔥8 asist pic.twitter.com/TJR6639cnM
— Sporx (@sporx) April 18, 2021