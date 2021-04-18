Fenerbahçe'de Pelkas, Alex'i yakalıyor!

Fenerbahçe'de 15 gole direkt etki eden Pelkas, sarı-lacivertli takımın en verimli futbolcusu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Pelkas, Alex'i yakalıyor!
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18 Nisan 2021 20:27
Dimitrios Pelkas bu sezon Süper Lig'de 10 deplasman golüne doğrudan katkı sağlarken (5 gol & 5 asist), Fenerbahçe formasıyla bir sezonda 10+ dış saha golünde pay sahibi olan son isim 2010/11'de Alex de Souza'ydı (13 gol & 9 asist).

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana 27 maça çıkan Pelkas, sarı-lacivertli forma altında da 15 gole (7 gol, 8 asist) direkt etki ederek takımın en verimli futbolcusu oldu.



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