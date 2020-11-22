Fenerbahçe'de Pelkas, 63 dakikada maça damga vurdu!

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında 5-1'lik skorla kazandı



Mert Hakan ile Sosa'nın gollerinin pasını veren ve 63. dakikada yerini Ozan Tufan'a bırakan Pelkas, sahada kaldığı süre içinde maça damga vurdu.



En fazla kilit pas atan (3), dripling yapan (4) isim olan Yunan oyuncu, aynı zamanda en fazla ikili mücadele kazanan (7) futbolcu olmayı da başardı.



