Fenerbahçe'de PATRON kim?

Fenerbahçe'de göreve geldiği günden bu yana 4 teknik direktör ile çalışan Ali Koç ve yönetimi, Süper Lig'in kalan 8 haftası için yaptığı hamlelerden de şu ana kadar beklediği sonucu alamadı.



Yola Cocu ile başlayıp, Erwin Koeman ile devam eden ve daha sonra da Ersun Yanal da karar kılan Ali Koç ve yönetimi, Yanal'ın istifasının ardından takımı geçici olarak Zeki Murat Göle ve Tahir Karapınar'a teslim etti.



Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor karşısına "sezonun final" maçı olarak çıkan Fenerbahçe'de yaşanan teknik sorumlu karmaşası geceye damga vurdu.



NELER YAŞANDI?



Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, prolisansa sahip olduğu için sezon sonuna kadar takımın başında olacak ancak takımı sahaya süren, takım konuşması yapan ismin Emre Belözoğlu olduğu biliniyor.



Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de birinci yetkili durumundaki Emre Belözoğlu, Kayserispor maçında yaptığı oyuncu değişiklikleri ve kendisini oyuna alarak bir anlamda maçı geri çevirdi. Trabzonspor maçında da ilk 11'i belirleyen Belözoğlu, Tahir Karapınar'ın önünde rol almaya devam ediyor.



Mehmet Aurelio: Fenerbahçe teknik heyetinde yer alan Mehmet Aurelio, hem Kayserispor hem de Trabzonspor maçında yedek kulübesinde bekleyen ve oyuna sonradan giren futbolcular ile taktik konuşması yapıyor.



Murat Zeki Göle: Fenerbahçe'de iki maç takımın başında sahaya çıkan Murat Zeki Göle, yedek kulübesindeki futbolcular ile taktik konuşması yapıyor. Göle'nin dün tribünde yer alan Volkan Demirel ile yaptığı telefon görüşmesi ve Deniz Türüç oyundan alındıktan sonra Türüç'ü sakinleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.



Volkan Demirel: Fenerbahçe'de teknik heyet yapılanmasında yer alan Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun oyundan atılmasının ardından önce tribüne Ali Koç'un yanına çıktı daha sonra da oyuncu değişiklikleri için telefonla yedek kulübesindeki Murat Zeki Göl'e arayarak oyuna müdahale etti.



