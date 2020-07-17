Fenerbahçe'de Pastore teklifi: İki yıllık kiralama

Çizme basını, Sarı-Lacivertliler'in Max Kruse'nin yerine Javier Pastore'yi düşündüğünü ve yönetici Selahattin Baki'nin Roma ile görüştüğünü yazdı. Fenerbahçe, Tangocu'yu kiralamak istiyor.

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Fenerbahçe'de Pastore teklifi: İki yıllık kiralama
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17 Temmuz 2020 10:07
Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir revizyona gitmeyi planlayan Fenerbahçe'de transfer üssü Roma. İtalyan ekibinde forma giyen Mert Çetin, Juan Jesus ve Diego Perotti'nin transferleri için girişimlerde bulunan Sarı- Lacivertliler'in son hedefi Javier Pastore oldu.

RESMEN İSTEDİ!

İtalyan basını, Fenerbahçe'de futbolun başına getirilen yönetici Selahattin Baki'nin Roma ile görüştüğünü ve Arjantinli futbolcuyu istediğini yazdı.

2 YIL KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Fenerbahçe'de takımdan ayrılan Kruse'nin yerine Pastore'yi düşündüğünü ve Roma'ya iki yıllık kiralama teklifi yapıldığı belirtildi. İtalyan kulübünün düşünmek için süre istediği öğrenildi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Geçen sezon başında 24.7 milyon Euro'ya PSG'den Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Pastore beklentileri karşılayamadı. Tangocu bu sezon ligde 11 maçta forma giyebildi.



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