Fenerbahçe'de Pastore teklifi: İki yıllık kiralama

Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir revizyona gitmeyi planlayan Fenerbahçe'de transfer üssü Roma. İtalyan ekibinde forma giyen Mert Çetin, Juan Jesus ve Diego Perotti'nin transferleri için girişimlerde bulunan Sarı- Lacivertliler'in son hedefi Javier Pastore oldu.



RESMEN İSTEDİ!



İtalyan basını, Fenerbahçe'de futbolun başına getirilen yönetici Selahattin Baki'nin Roma ile görüştüğünü ve Arjantinli futbolcuyu istediğini yazdı.



2 YIL KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI



Fenerbahçe'de takımdan ayrılan Kruse'nin yerine Pastore'yi düşündüğünü ve Roma'ya iki yıllık kiralama teklifi yapıldığı belirtildi. İtalyan kulübünün düşünmek için süre istediği öğrenildi.



BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI



Geçen sezon başında 24.7 milyon Euro'ya PSG'den Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Pastore beklentileri karşılayamadı. Tangocu bu sezon ligde 11 maçta forma giyebildi.



