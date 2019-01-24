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Fenerbahçe'de pankartlı protesto

Kabus gibi geçen Süper Lig'in ilk yarısının ardından ikinci devreye de kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetime pankartlı protesto geldi. Ülker Stadı'na asılan Ersun Yanal, Alex de Souza, Roberto Carlos ve Pierre van Hooijdonk'lu pankartla "Yanal'a bu kalitede oyuncular alın" mesajı verildi.

Kaynak: Haberturk
Fenerbahçe'de pankartlı protesto
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24 Ocak 2019 11:38
Süper Lig'in ilk yarısında taraftarını kahreden Fenerbahçe'de ikinci devrenin başlamasıyla da tablo değişmedi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde girilen devre arasının ardından önce Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a yenilen Sarı-Lacivertliler, Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Timsah karşısında 1-0 öne geçse de skoru koruyamayan ve 89. dakikada Aytaç Kara'nın kafasıyla yıkılan Fenerbahçe'de taraftarlardan da yönetime pankartlı protesto geldi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı'nın yönetim kurulu girişinin hemen karşısında bulunan okulun parmaklarına astıkları pankarta "Burası Fenerbahçe" yazıp mevcut teknik direktör Ersun Yanal ile efsane futbolculardan Alex de Souza, Roberto Carlos ve Pierre van Hooijdonk'u resmettiler.

İLK PROTESTO OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Taraftarların bu pankartla, transfer döneminin bitmesine 9 gün kala takviye konusunda hala somut bir adım atamayan yönetime "Ersun Yanal'a bu kalitede oyuncular alın. Fenerbahçe'nin seviyesi bu olmalıdır" mesajlarını verdikleri öğrenildi. Bu protestonun, haziran ayında yapılan seçimin ardından yeni yönetimi hedef alan ilk protesto olması dikkat çekti.



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