Fenerbahçe'de Özil paylaşımı: 'Zidane'dan iyi'

Fenerbahçe yöneticisi Ozan Korman Tarman, Fenerbahçe ve Mesut Özil'in sosyal medya üzerindeki paylaşmaları sonrasında transfer için paylaşımda bulundu.



Tarman, Arsenal taraftarının Mesut Özil transferini öne çıkararak, "Çocuklarımız ve yeğenlerimize, öncelikle, He's better than Zidane..." (Zidane'dan daha iyi" şeklinde bir mesaj yolladı.



ARSENAL TARAFTARININ MESUT ÖZİL TEZAHÜRATI



Arsenal tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Mesut Özil için taraftarlar şu şekilde bir tezahürat yapıyordu;



"Bizim Özilimiz var, Mesut Özil.

Bunu anlayacağını sanmıyoruz,

O, Arsene Wenger'in adamı,

Zidane'dan daha iyi,

Bizim Mesut Özil'imiz var"



