Fenerbahçe'de Özil paylaşımı: "Zidane'dan iyi"

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferinin heyecanı yaşanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Özil paylaşımı: 'Zidane'dan iyi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2021 19:41
Fenerbahçe yöneticisi Ozan Korman Tarman, Fenerbahçe ve Mesut Özil'in sosyal medya üzerindeki paylaşmaları sonrasında transfer için paylaşımda bulundu.

Tarman, Arsenal taraftarının Mesut Özil transferini öne çıkararak, "Çocuklarımız ve yeğenlerimize, öncelikle, He's better than Zidane..." (Zidane'dan daha iyi" şeklinde bir mesaj yolladı.

ARSENAL TARAFTARININ MESUT ÖZİL TEZAHÜRATI

Arsenal tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Mesut Özil için taraftarlar şu şekilde bir tezahürat yapıyordu;

"Bizim Özilimiz var, Mesut Özil.
Bunu anlayacağını sanmıyoruz,
O, Arsene Wenger'in adamı,
Zidane'dan daha iyi,
Bizim Mesut Özil'imiz var"



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için