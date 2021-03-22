Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan büyük dönüş!

Son haftalarda gözden düşen ve 11'den kesik yiyen Ozan Tufan derbiye de kulübede başladı. Oyuna girer girmez farkını ortaya koyan yıldız oyuncu, 89'da sahneye çıktı, müthiş şutla Ersin'i avladı ve Fenerbahçe için 1 puanı kurtarmayı başardı.

Abone Ol
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan büyük dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2021 08:22
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Avrupa ekiplerinin takibindeki Ozan Tufan'dan müthiş dönüş... Fenerbahçe'nin en değerli oyuncularından biri olmasına rağmen son haftalarda gözden düşen yıldız oyuncu dev derbide attığı harika golle takımını ipten aldı. Trabzon maçında 11'den kesik yiyen, Antalya sınavında 45 dakika süre alan 25 yaşındaki futbolcu, Konya'da 19 dakika forma buldu. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında tercih edilmeyen Ozan dün de 75'te oyuna girdi.

Hücumlara hareket getirdi

Ozan hamlesiyle Fenerbahçe'de hücumlara hareket gelirken, tüm oyun da Siyah-Beyazlı kaleye yıkılmaya başlandı. Tecrübeli oyuncu takımının en çok ihtiyacı olduğu anda sahneye çıktı, 89'da attığı mükemmel şutla Ersin'i avladı ve Sarı-Lacivertliler için 1 puanı kurtardı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.