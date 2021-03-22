Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan büyük dönüş!

Avrupa ekiplerinin takibindeki Ozan Tufan'dan müthiş dönüş... Fenerbahçe'nin en değerli oyuncularından biri olmasına rağmen son haftalarda gözden düşen yıldız oyuncu dev derbide attığı harika golle takımını ipten aldı. Trabzon maçında 11'den kesik yiyen, Antalya sınavında 45 dakika süre alan 25 yaşındaki futbolcu, Konya'da 19 dakika forma buldu. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında tercih edilmeyen Ozan dün de 75'te oyuna girdi.



Hücumlara hareket getirdi



Ozan hamlesiyle Fenerbahçe'de hücumlara hareket gelirken, tüm oyun da Siyah-Beyazlı kaleye yıkılmaya başlandı. Tecrübeli oyuncu takımının en çok ihtiyacı olduğu anda sahneye çıktı, 89'da attığı mükemmel şutla Ersin'i avladı ve Sarı-Lacivertliler için 1 puanı kurtardı.



