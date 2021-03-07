Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a uyarı

Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilen Ozan Tufan'a, Erol Bulut'tan uyarı geldi.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a uyarı
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07 Mart 2021 12:18
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Performansıyla eleştirilen Ozan Tufan'ın formsuzluğu dikkati çekiyor. Takımın değişmezlerinden olan oyuncu son maçlarda yedek kulübesine mahkûm oldu.

Ozan'ın uyku ve beslenmesine dikkat etmediği ve yeniden kilo aldığı belirtildi. Teknik Direktör Erol Bulut'un Ozan'la görüşerek kendisini bir an önce toparlamasını istediği ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Ozan Tufan, 4 gol attı, 6 da asist yaptı.



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