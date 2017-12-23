Fenerbahçe'de Atiker Konyaspor deplasmanında yapılacak sezonun ilk yarısının son maçı birçok isim için özel anlamlar ifade ediyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle bir isim için bu maç özel anlam taşıyacak.

Sezon başında kadronun değişilmezlerinden olan Ozan Tufan, son 5 haftadır yedek bekliyor. Cezalı oyuncuların çok olması nedeniyle kadroda yaşanacak değişim, Ozan için de yeniden bir şans anlamı olacak.

İlk 11'e 5 hafta sonra dönecek olan genç orta saha, hafta boyu adeta gece gündüz maçı düşündü. 21 yaşındaki yıldız, hem mental hem de fiziksel anlamda maça motive oldu.

Orta sahadaki yerine geri dönmenin heyecanını taşıyan Ozan Tufan, başarılı bir maç çıkarıp, formayı kapmanın peşinde olacak. Bu süreçte de özellikle takım içerisinde çok saygı duyduğu kaptan Volkan Demirel'den destek gördü. Genç futbolcu, ağabey gibi gördüğü kaptan Volkan'dan sık sık maça dair fikir alışverişinde bulundu.