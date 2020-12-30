Fenerbahçe, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kısa bir süre sonra Ozan Tufan, virüse yakalanan oyuncunun kendisi olduğunu sosyal medyadan açıklamıştı. Başarılı futbolcu, geçen hafta çarşamba günü oynanan Başakşehir maçını kazandı. Fenerbahçe hafta sonunu bay geçti. Ozan, bugün bir kez daha koronavirüs testi için örnek verecek. Sonuç pozitif çıkarsa, yıldız Milli orta saha oyuncusunun karantina süreci davam edecek.Ozan Tufan'ın testi negatif sonuç verirse, pazartesi günkü Kasımpaşa mücadelesinde oynama şansı belirecek. Ancak bunun için doktorların onay vermesi gerek. 25 yaşındaki oyuncu, hastalık sürecinde hafif nefes darlığı yaşadı. Ozan ayrıca bu süreçte gerekli antrenmanı da yapamadı. Bu nedenle detaylı bir muayeneden geçirilecek olan Ozan'ın Kasımpaşa karşısında sahada olup olmayacağı, bu kontrolün sonucunda belli olacak.