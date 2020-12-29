Fenerbahçe'de Ozan Tufan için kritik gün

Fenerbahçe'de tedavileri tamamlanan futbolcular takıma döndü. Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci, dün sabah yapılan antrenmanın tamamında yer aldı. Sarı-lacivertlilerin bir diğer sakat futbolcusu Diego Perotti ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışıp ardından bireysel tedavi ve çalışmasını sürdürdü.Arjantinli oyuncunun takıma dönüşünün kademeli olarak gerçekleşeceği ve Kasımpaşa maçının kadrosuna yer alacağı belirtildi. Sakat oyuncuların iyileşmesi üst üste gelen Kovid-19 vakaları ile sıkıntıya düşen Teknik direktör Erol Bulut'u bir nebze olsun rahattı. Öte yandan dün bir kez daha Samandıra'daki tüm personel ve futbolcular teste tabi tutuldu. Testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.10 gündür takımdan uzak olan Ozan, fiziksel olarak hazır görülürse Kasımpaşa maç kadrosuna dahil edilecek.Sarı-lacivertlilerde testleri pozitif çıkan diğer üç futbolcu ise kesin olarak Kasımpaşa'ya karşı görev yapamayacak. Söz konusu isimler, en erken 7 Ocak Perşembe günü oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyebilecek.