Fenerbahçe'de oyuncular uçakta konser verdi

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası uçakta eğlenceli anlar yaşandı.
İstanbul yolunda Altay Bayındır, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar, Harun Tekin ve Oytun Özdoğan şarkılarıyla arkadaşlarını eğlendirdi.
Sinan Gümüş'ün başlarını çektiği 5 oyuncu, uçakta Muhabbet - Sie Liegt In Meinen Armen ve Didomido & Eglo G - Nimet şarkısını seslendirdi.
İstanbul yolunda Altay Bayındır, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar, Harun Tekin ve Oytun Özdoğan şarkılarıyla arkadaşlarını eğlendirdi.
Sinan Gümüş'ün başlarını çektiği 5 oyuncu, uçakta Muhabbet - Sie Liegt In Meinen Armen ve Didomido & Eglo G - Nimet şarkısını seslendirdi.