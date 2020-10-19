Fenerbahçe'de oyuncular uçakta konser verdi

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar, Harun Tekin ve Oytun Özdoğan, Göztepe dönüşü uçakta şarkılarla eğlendi.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de oyuncular uçakta konser verdi
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19 Ekim 2020 21:30
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası uçakta eğlenceli anlar yaşandı.

İstanbul yolunda Altay Bayındır, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar, Harun Tekin ve Oytun Özdoğan şarkılarıyla arkadaşlarını eğlendirdi.

Sinan Gümüş'ün başlarını çektiği 5 oyuncu, uçakta Muhabbet - Sie Liegt In Meinen Armen ve Didomido & Eglo G - Nimet şarkısını seslendirdi.



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