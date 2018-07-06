Fenerbahçe'de Ospina operasyonu

Fenerbahçe, yeni sezona kalitesi tartışılmayacak bir kaleciyle başlamak istiyor...Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, Kameni'yi göndermeye hazırlanan yönetim, 1 numara transferinde mutlu sona yakın. Gündemdeki isim David Ospina. Geçtiğimiz hafta Rusya'ya gidip, Kolombiya Milli Takımı'nda bulunan Ospina ile yüz yüze görüşen Fenerbahçe yetkilileri, bu kez de 29 yaşındaki yıldız eldivenin menacerini İstanbul'a getirdi. Sözleşmenin detayları konuşulurken, temasların oldukça pozitif şekilde ilerlediği öğrenildi.Fenerbahçe, 2 sezondur radarda olan Ospina'yı bu kez bitirmek istiyor.3 yıllık anlaşma üzerinden görüşmeler sürerken, Arsenal da uygun bir bonservis bedeliyle Kolombiyalı kaleciyi göndermeye sıcak bakıyor. Londra ekibinin Leno'yu transfer etmesinin ardından mevcut kadroda 3. kaleci durumuna düşen Ospina'nın, Arsenal ile 1 senelik mukavelesi kaldı.Yönetimin hedefi, önümüzdeki haftaya kadar Ospina transferini sonuçlandırmak. Kolombiya'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Ospina'nın talipleri artarken, son olarak Arjantin ekibi Boca Juniors devreye girmişti.17 yıldır Fenerbahçe'de görev yapan Volkan Demirel'in geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetimin indirim talebine olumlu karşılık vermesine rağmen henüz kulübe çağrılmayan 36 yaşındaki kaleci, haber bekliyor. Sarı- Lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını Samandıra'da hız kesmeden devam ederken, henüz sözleşme imzalamayan Volkan ise bireysel antrenör eşliğinde çalışıyor.