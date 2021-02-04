Fenerbahçe'de Osayi-Samuel rüzgarı

QPR'den transfer edilen Bright Osayi-Samuel, ilk kez Rize karşısında forma giymişti.
23 yaşındaki oyuncu, Hatayspor maçında ise 11'de görev yaptı, ilk golün hazırlayıcısı oldu. Takıma kısa süre önce katılmasına rağmen kalitesini konuşturmaya başlayan Osayi-Samuel, teknik heyetten tam not aldı.
Erol Bulut, zaman geçtikçe öğrencisinin çok daha etkili olacağına inanıyor. Nijeryalı yıldızdan Galatasaray derbisinde beklentiler büyük gözüküyor
23 yaşındaki oyuncu, Hatayspor maçında ise 11'de görev yaptı, ilk golün hazırlayıcısı oldu. Takıma kısa süre önce katılmasına rağmen kalitesini konuşturmaya başlayan Osayi-Samuel, teknik heyetten tam not aldı.
Erol Bulut, zaman geçtikçe öğrencisinin çok daha etkili olacağına inanıyor. Nijeryalı yıldızdan Galatasaray derbisinde beklentiler büyük gözüküyor