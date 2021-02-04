Fenerbahçe'de Osayi-Samuel rüzgarı

Takıma kısa süre önce katılmasına rağmen kalitesini konuşturmaya başlayan Osayi-Samuel, teknik heyetten tam not aldı.

Abone Ol
Fenerbahçe'de Osayi-Samuel rüzgarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2021 10:09
QPR'den transfer edilen Bright Osayi-Samuel, ilk kez Rize karşısında forma giymişti.

23 yaşındaki oyuncu, Hatayspor maçında ise 11'de görev yaptı, ilk golün hazırlayıcısı oldu. Takıma kısa süre önce katılmasına rağmen kalitesini konuşturmaya başlayan Osayi-Samuel, teknik heyetten tam not aldı.

Erol Bulut, zaman geçtikçe öğrencisinin çok daha etkili olacağına inanıyor. Nijeryalı yıldızdan Galatasaray derbisinde beklentiler büyük gözüküyor



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için