Fenerbahçe'de Osayi-Samuel rüzgarı

QPR'den transfer edilen Bright Osayi-Samuel, ilk kez Rize karşısında forma giymişti.



23 yaşındaki oyuncu, Hatayspor maçında ise 11'de görev yaptı, ilk golün hazırlayıcısı oldu. Takıma kısa süre önce katılmasına rağmen kalitesini konuşturmaya başlayan Osayi-Samuel, teknik heyetten tam not aldı.



Erol Bulut, zaman geçtikçe öğrencisinin çok daha etkili olacağına inanıyor. Nijeryalı yıldızdan Galatasaray derbisinde beklentiler büyük gözüküyor



