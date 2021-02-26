Fenerbahçe'de ortak ses; 'Faturayı hocaya kestirmeyin'

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun takımla yaptığı toplantıların ardından futbolcular da kendi içlerinde bir araya geldi. Son 3 lig maçında alınan 2 yenilginin sorumluluğunun ne hocaya ne de başkasına atılamayacağı konusunda fikir birliğine varıldı.



Ozan, Gökhan ve Caner gibi tecrübeli isimler "Bu tabloyu hoca tek başına değiştiremez. Bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Trabzonspor deplasmanında kazanarak yeniden ligin sonuna kadar sürecek bir olumlu tablo ortaya koyabiliriz. Ancak önce herkesin buna inanması gerekiyor" şeklinde konuştular.



