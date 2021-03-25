Fenerbahçe'de orta saha yine değişecek

Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana belki de en büyük problemi ideal 11'ini bulamaması oldu. Teknik Direktör Erol Bulut'un kadroyu sürekli değiştirmesi oyuncuların performanslarını olumsuz etkiledi.Formda olan isimler oyundan alındı ya da ertesi hafta oynamadı. Bu da iyi oynayan isimlerin düşüş yaşamasına yol açtı. Bulut'un taktik ve oyuncu tercihleri hala tam olarak anlaşılamadı. Bu yüzden kimin hangi maçta 11'de yer alıp, almayacağı belirsiz. Beşiktaş maçına da farklı bir orta saha ile çıkan sarı-lacivertli takımda milli ara sonrası bu bölge yine değişecek.Derbide orta sahanın ilk 35 dakikadan sonra düşüş yaşaması ve takımın gol yemesi üzerine hamleler gelmişti. Teknik heyetin orta saha dışında ileri uç ve kanat bölgesi için de değişikliğe hazırlandığı ifade edildi. Bu nedenle milli ara sonrası çıkılacak Denizlispor maçında nasıl bir kadro olacağını tahmin etmek yine çok zor.Kadro istikrarının olmaması sarı-lacivertli takımın oyun düzenini ve bireysel performansları fazlasıyla etkiliyor. Yönetim ve taraftarlar, ligin kalan bölümünde teknik heyetin ideal bir kadro oluşturmasını ve sezonu da bu şekilde bitirmesini istiyor.