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Fenerbahçe'de orta saha alarmı!

Mehmet Ekici ve Oğuz Kağan sakat; Tolga Ciğerci ile Mehmet Topal hazır değil. Jailson'un cezalı duruma düşmesiyle Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı için orta saha alarmı verildi.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de orta saha alarmı!
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05 Kasım 2018 02:21
Fenerbahçe'de Jailson'un kırmızı kart görmesinin ardından orta saha adeta çöktü. Sarı lacivertlilerde Mehmet Ekici ve Oğuz Kağan'ın sakatlığı sürüyor.

Sakatlıktan çıkan Tolga Ciğerci ve Mehmet Topal ise fiziksel olarak hazır durumda değil. Jailson ise en az 2 maç ceza alacağı için Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin orta alanında görev yapabilecek iki isim kaldı; Eljif Elmas ve Diego Reyes. Bu iki oyuncudan birine bir şey olması durumunda savunmanın önünde görev yapacak ikili konusunda büyük sıkıntı yaşanacak.

Bu arada cezası sona eren Slimani, Alanya'ya karşı oynayabilecek. Ligde cezalı olan Jailson, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht mücadelesinde takımdaki yerini alacak.

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