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Fenerbahçe'de öncelik stoper transferi!

Andre Ayew transferi sonrası Fenerbahçe rotasını stoper bölgesine çevirdi.

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'de öncelik stoper transferi!
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28 Temmuz 2018 07:54
Andre Ayew transferi sonrası sarı-lacivertliler rotasını stoper bölgesine çevirdi. Skrtel, Neustadter, Yiğithan dışında stoperi olmayan Teknik Direktör Cocu bu bölgede Souza ve Mehmet Topal'ı deniyordu.

Savunmadaki sıkıntıyı aşmak için Sportif Direktör Comolli stoper arayışına öncelik veriyor. Stoperin ardından ise forvet yerine orta saha transferine geçilecek. Soldado'nun iyileşme sürecinde olmasının yanısıra istenen golcülerin maliyetleri hala çok yüksek. Bu nedenle transfer sezonun sonuna kadar Ayew'in bu bölgeye çekilmesi bekleniyor.

Divan toplanıyor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı bugün yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpte 3 ayda bir gerçekleştirilen Divan Kurulu'nun toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak.

Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak ilk kez katılacağı toplantıda, 2018'in 6 aylık dönemindeki kulüp faaliyetleri değerlendirilecek.



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