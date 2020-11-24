Fenerbahçe'de Ömer Faruk, ilk kez 11'de!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ömer Faruk, ilk kez 11'de!
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24 Kasım 2020 22:38
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazanan Ömer Faruk, bu sezon ise 11'de hiç forma giyememişti.

Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçının 83. dakikasında oyuna dahil olarak bu sezon ilk kez süre alan genç oyuncu, Sivas Belediyespor karşısında ise sahaya 11'de çıktı.



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