Fenerbahçe'de Ömer Faruk, bekleneni veremedi!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Sivas Belediyespor maçında beklenen performansı veremedi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Ömer Faruk, bekleneni veremedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2020 00:08
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Sivas Belediyespor karşısında beklenen performansa imza atamadı.

Son zamanlarda sarı-lacivertli ekiple imzalayacağı sözleşme konusunda sık sık gündeme gelen 17 yaşındaki oyuncu, Sivas Belediyespor karşısında bu sezon ilk kez 11'de forma şansı buldu.

İlk yarıda tutuk bir görüntü sergileyen ve fazla pas hatası yapan Ömer Faruk, ikinci yarıda yerini Dimitris Pelkas'a bıraktı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için