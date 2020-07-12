Fenerbahçe'de Ömer Faruk beğeni topladı!

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, Sivasspor karşısındaki oyunuyla beğeni topladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de Ömer Faruk beğeni topladı!
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12 Temmuz 2020 22:35
Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, perfomansıyla dikkat çekti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan 16 yaşındaki orta saha oyuncusu, 62. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.

Ömer Faruk Beyaz'ın oyundan alınana kadarki performansı, sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları tarafından beğeni topladı.

Genç oyuncunun istatistikleri şu şekilde;

62 dakika

22: Topla Buluşma
13: İsabetli Pas
1: Uzun Pas
4: Top Kaybı
2: Faul
1: Yapılan Faul
1: Top Çalma

%57: Başarılı Dripling
%64: İkili Mücadele
1/1: Hava Topu Mücadelesi



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