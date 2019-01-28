Fenerbahçe'de olmadı, İspanya'ya gidiyor!..

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Meksikalı stoper Diego Reyes'i, 1.5 yıllığına İspanya'ya kiraladı.Bip Spor'da yer alan habere göre; 3 yıllık kontratı bulunan ve yıllık 1.5 milyon Euro maaşı olan Diego Reyes'in tüm maliyetini yeni kulübü karşılayacak. Fenerbahçe, Diego Reyes'in gidişiyle birlikte yabancı kontenjanında 1 oyunculuk yer açmış oldu.26 yaşındaki Meksika Milli stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta toplam 847 dakika forma giydi ve bu maçların 9'unda stoperde, 5'inde önliberoda görev aldı.Diego Reyes, daha önce La Liga'da Sociedad ve Espanyol formaları giymişti. Meksikalı oyuncu, La Liga'da toplam 61 maça çıkmıştı.- Aatıf- Ozan Tufan- Yiğithan- Barış Alıcı- Diego Reyes