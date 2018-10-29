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Fenerbahçe'de Oğuz Kağan şoku! Kırık...

Fenerbahçe'de Oğuz Kağan Güçtekin'in fibula kemiğinde kırık olduğu ifade edildi.

Kaynak: Hürriyet
Fenerbahçe'de Oğuz Kağan şoku! Kırık...
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29 Ekim 2018 05:14
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler için kötü bir haber geldi.

Ankaragücü maçı sonrasında Oğuz Kağan Güçtekin'in ayak fibula kemğinde kırık tespit edildi.

Oğuz Kağan'ın iyileşme sürecinin 3-4 ayı bulabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu bu sezon 3 maçta oynadı ve 166 dakika sahada kaldı.

 

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